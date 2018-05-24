В Харьковской области пьяная женщина пыталась скрыться от патрульных и врезалась в авто полиции

Скрываясь от погони, женщина проехала 5 светофоров на красный свет, но в итоге ее машину удалось заблокировать.

На дорогах города Лозовая в Харьковской области пьяная женщина-водитель пыталась скрыться от полицейских, но столкнулась со служебной машиной.

Об этом сообщает "Город Х". По словам копов, во время патрулирования улиц, они остановили автомобиль «Toyota Camry». Водитель-женщина была явно пьяна. С ней на пассажирском сидении ехал мужчина.

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Требование прекратить движение она проигнорировала, скрываясь от погони, женщина проехала 5 светофоров на красный свет, но в итоге ее машину удалось заблокировать.

«Пытаясь уехать с места происшествия, нарушительница столкнулась со служебной машиной полиции, а пассажир выражался в адрес полицейских нецензурной бранью. Пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося», - рассказали правоохранители.

Ранее в Харькове патрульная остановила авто и врезалась в него.