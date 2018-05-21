"Показала средний палец": в Харькове патрульная остановила авто и врезалась в него (видео)

16:04, 21 мая 2018
Происшествия
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Сотрудница полиции попала в скандал / фото УНИАН

Соответсвующее видео было опубликовано на странице "Брати Яковлеви" в Twitter. 

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

"В Харькове полиция показала средний палец, села в патрульную машину, газонула и врезалась в машину, которую она же несколько минут назад остановила, чтобы проверить документы" – сказано в сообщении. 

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Как пояснили KHARKIV Today в пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова, по этому факту идет служебное разбирательство. Эта процедура, по словам правоохранителей, может длиться около месяца.

Ранее сообщалось, что житель города Сумы снял на видео из окна своего дома, как патрульная полиция издевалась над человеком.

Прокуратура начала расследование по факту насилия двух полицейских над местным жителем.

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Теги: #полиция#Харьков