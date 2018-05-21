"Показала средний палец": в Харькове патрульная остановила авто и врезалась в него (видео)

Между патрульной и водителем в Харькове произошел конфликт, по этому факту идет служебное разбирательство.

В Харькове патрульная полицейская врезалась в автомобиль, который сама же остановила для проверки документов у водителя.

Соответсвующее видео было опубликовано на странице "Брати Яковлеви" в Twitter.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика!

У Харкові поліція сказала людині, що він її "задрачивает", показала середній палець, сіла в патрульний автомобіль, натиснула на газ і врізалася в автомобіль, який вона ж кілька хвилин тому, зупинила для перевірки документів!

Що скажете?



Підписуємось https://t.co/2cSRLrGvfZpic.twitter.com/wAhpO1vcdR — БРАТИ ЯКОВЛЕВИ (@yakovlevu) May 19, 2018

"В Харькове полиция показала средний палец, села в патрульную машину, газонула и врезалась в машину, которую она же несколько минут назад остановила, чтобы проверить документы" – сказано в сообщении.

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Как пояснили KHARKIV Today в пресс-службе Управления патрульной полиции Харькова, по этому факту идет служебное разбирательство. Эта процедура, по словам правоохранителей, может длиться около месяца.

Ранее сообщалось, что житель города Сумы снял на видео из окна своего дома, как патрульная полиция издевалась над человеком.

Прокуратура начала расследование по факту насилия двух полицейских над местным жителем.