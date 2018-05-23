В Тернополе неизвестные с битами разгромили лагерь ромов

На улице Микулинецкой в Тернополе полицейские задержали 12 человек, которые могут быть причастны к нападению на лагерь ромов.

В Тернополе вечером 22 мая неизвестные с битами напала на лагерь ромов. Об этом местному изданию "20 хвилин" сообщили местные жители. Читайте такжеПосольство Франции осудило акты насилия против ромов в Украине По их информации, табор "разбомбили" на улице Микулинецкой. На место просшествия прибыло 12 патрульных авто. В пресс-службе местной полиции изданию сообщили, что задержали 12 человек, которые "хотели разогнать" лагерь. "Причастность всех к правонарушению устанавливается", – добавили правоохранители. 21 апреля националисты из организации С14 разгромили лагерь ромов на Лысой горы в Киеве. Инцидент осудили ряд международных правозащитных организаций. Полиция открыла уголовное производство по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. 9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове. Правоохранители расследуют происшествие.

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