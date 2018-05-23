В Тернополе неизвестные с битами разгромили лагерь ромов

08:57, 23 мая 2018
Происшествия
1567
На месте происшествия работали 12 патрулей / скриншот

Читайте такжеПосольство Франции осудило акты насилия против ромов в Украине

По их информации, табор "разбомбили" на улице Микулинецкой. На место просшествия прибыло 12 патрульных авто. В пресс-службе местной полиции изданию сообщили, что задержали 12 человек, которые "хотели разогнать" лагерь.

"Причастность всех к правонарушению устанавливается", – добавили правоохранители.

21 апреля националисты из организации С14 разгромили лагерь ромов на Лысой горы в Киеве. Инцидент осудили ряд международных правозащитных организаций. Полиция открыла уголовное производство по статье 161 (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности или отношения к религии) и статье 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

9 мая неизвестные сожгли лагерь ромов в поселке Рудное во Львове. Правоохранители расследуют происшествие. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #драка ромов