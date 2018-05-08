После массового отравления школьников в Черкассах проверяют воду

В ГСЧС отметили, что превышения содержания химических веществ в воздухе не обнаружено.

Госпродпотребслужба проверяет воду в городе Черкассы после того, как в одной из местных школ случилось массовое отравление детей.

Как сообщили в пресс-центре Госслужбы по чрезвычайным ситуациям области, результаты исследований ожидаются сегодня после 16.00.

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"Лабораторией Госпродпотребслужбы г. Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ", - говорится в сообщении.

В ГСЧС также отметили, что превышения содержания химических веществ в воздухе не обнаружено.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах в общеобразовательной школе № 8 во время линейки ученики начали массово терять сознание.

По состоянию на 13.00, в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализированы 51 ученик и 1 учитель, из них: 11 детей находится в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.