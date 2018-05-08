Массовое отравление в черкасской школе: госпитализированы 51 ребенок и учитель, 11 школьников в реанимации

Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

По состоянию на 13 часов, в лечебные учреждения г. Черкассы госпитализировали 51 ученика и 1 учителя из них: 11 детей находится в реанимации в состоянии средней тяжести, остальные в удовлетворительном и легком состоянии.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС. Всего на линейке находилось 424 ученика. Симптомы заболевания: тошнота, головокружение, головная боль.

В ведомстве отметили, что с целью определения причины ухудшения состояния здоровья учащихся химико-радиологической лабораторией ГСЧС на территории школы проведены замеры воздуха на содержание опасных химических веществ.

«Превышения содержания химических веществ сверх предельной концентрации не выявлены (аммиак - 0 мг/м³; хлор - 0 мг/м³, сероводород - 0 мг/м³, горючие газы - 0 мг/м³). Уровень кислорода в воздухе - 20,9% (при норме - от 19 до 23%)», - говорится в сообщении.

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Лабораторией Госпродпотреблужбы города Черкассы взяты пробы воды из системы централизованного водоснабжения школы и бутилированной питьевой воды для исследования на содержание опасных веществ. Результаты исследований ожидаются - до 16:00 сегодняшнего дня.

Кроме того, с 12:00 проводится заседание региональной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС по определению первоочередных мероприятий по локализации и ликвидации очага происшествия, оказания помощи пострадавшим.

На месте происшествия координацию действий осуществляет мобильная оперативная группа ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Черкассах в общеобразовательной школе №8 во время линейки ученики стали массово терять сознание.

Полиция открыла уголовное производство по ч.1 ст.325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений) Уголовного кодекса Украины.