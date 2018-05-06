В Киеве горела обувная фабрика (фото, видео)

К ликвидации пожара привлекались 45 пожарных и 10 единиц техники.

В Святошинском районе столицы (улица Семьи Сосниных, 3) вечером 5 мая произошел пожар на фабрике спортивной обуви. В ходе ликвидации пожара спасатели эвакуировали из здания двух человек - работников швейного цеха.

Читайте такжеВ Киеве горел Труханов остров

Как сообщает Главное управление ГСЧС Украины в г. Киеве, пожар произошел на 3-м этаже 4-этажного производственного здания. Горели мебель и производственное оборудование.

Огнеборцы локализовали и ликвидировали пожар на площади в 100 квадратных метров. К ликвидации пожара привлекались 45 человек личного состава ГСЧС и 10 единиц техники.

Вследствие пожара сгорели и повреждены мебель и производственное оборудование, покрыты копотью стены и потолок производственного помещения. Причина возникновения пожара сейчас устанавливается.

Накануне сообщалось, что в Голосеевском районе Киева на открытой автостоянке горел около 20 автомобилей, пожар ликвидирован.