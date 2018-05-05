В Киеве на открытой автостоянке произошел крупный пожар, сгорело 54 автомобиля (фото, видео)

На месте происшествия работало 12 единиц техники и около 50 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

В Голосеевском районе Киева на открытой автостоянке горело около 20 автомобилей, пожар ликвидирован.

Как говорится в сообщении на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, сегодня в 13.19 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о том, что в Голосеевском районе на Столичном шоссе возник пожар.

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"На место происшествия немедленно были направлены спасатели из ближайших пожарно-спасательных подразделений было установлено, что на открытой автостоянке горит около 20 автомобилей. Не теряя времени, спасатели приступили к тушению пожара", - говорится в сообщении.

В 14.08 пожар был локализован, а в 14.15 - ликвидирован.

На месте происшествия работало 12 единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и около 50 человек личного состава.

В результате пожара сегодня на открытой автостоянке на Столичном шоссе сгорело 54 автомобиля. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщила спикер Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

"В результате пожара сгорело 54 автомобиля. Жертв и пострадавших в результате пожара нет", - сказала она.

В то же время пресс-секретарь не смогла уточнить, что это за автостоянка и за кем она закреплена.