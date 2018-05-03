В Киеве банда кавказцев напала на сотрудника СБУ - нардеп

16:43, 03 мая 2018
Происшествия
2406
В Киеве группа кавказцов ранила сотрудника СБУ / фото ssu.gov.ua

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Только что, в 14:30, в столице введен план "Перехват". В Дарницком районе на парковке по адресу ул. Вешняковская, 1б ранили сотрудника СБУ. Разыскивается автомобиль внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле возможно находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооруженные", - написал нардеп.

Мосийчук отметил, что за последние дни это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице.

Читайте такжеИзбиение Найема: нардеп лежит в больнице без охраныНапомним, 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева юноши кавказской внешности избили народного депутата Мустафу Найема. Найем двигался собственным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал автомобиль Mercedes, началась ссора.

В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват".

Троих задержали. Мужчину, который ударил нардепа Найема, еще разыскивают. Найема забрали на "скорой" в больницу.

Читайте также"Я в шоці від рішення суду": Найєм про запобіжні заходи щодо своїх кривдниківСледственный отдел Шевченковского управления полиции г. Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает нападавшим до четырех лет лишения свободы. Впоследствии, после прохождения Найемом осмотра в больнице, у него установили телесные повреждения, полиция открыла дополнительное уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

В среду, 2 мая, суд избрал одному из задержанных - Магомеду Саитову - меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сам он на суде заявил, что "никто не хотел драки". Впоследствии под ночной домашний арест отправили еще двух участников драки.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #нападение#СБУ