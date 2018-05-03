В Киеве банда кавказцев напала на сотрудника СБУ - нардеп

В столице объявлен план "Перехват".

В Дарницком районе Киева банда кавказцев напала на сотрудника Службы безопасности Украины.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Игорь Мосийчук.

"Только что, в 14:30, в столице введен план "Перехват". В Дарницком районе на парковке по адресу ул. Вешняковская, 1б ранили сотрудника СБУ. Разыскивается автомобиль внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле возможно находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооруженные", - написал нардеп.

Мосийчук отметил, что за последние дни это не первое преступление совершенное кавказскими группировками в столице.

Читайте такжеИзбиение Найема: нардеп лежит в больнице без охраныНапомним, 30 апреля, возле Бессарабского рынка в центре Киева юноши кавказской внешности избили народного депутата Мустафу Найема. Найем двигался собственным автомобилем в направлении Бессарабской площади. На дороге его подрезал автомобиль Mercedes, началась ссора.

В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. Во время конфликта один из незнакомцев ударил нардепа в челюсть. Злоумышленники с места происшествия исчезли. Для розыска автомобилей правоохранители ввели план "Перехват".

Троих задержали. Мужчину, который ударил нардепа Найема, еще разыскивают. Найема забрали на "скорой" в больницу.

Читайте также"Я в шоці від рішення суду": Найєм про запобіжні заходи щодо своїх кривдниківСледственный отдел Шевченковского управления полиции г. Киева начал уголовное производство по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает нападавшим до четырех лет лишения свободы. Впоследствии, после прохождения Найемом осмотра в больнице, у него установили телесные повреждения, полиция открыла дополнительное уголовное производство по статье "Умышленное средней тяжести телесное повреждение".

В среду, 2 мая, суд избрал одному из задержанных - Магомеду Саитову - меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Сам он на суде заявил, что "никто не хотел драки". Впоследствии под ночной домашний арест отправили еще двух участников драки.