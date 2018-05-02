Одного из подозреваемых в нападении на Найема отправили под домашний арест

Ему запрещено круглосуточно покидать место жительства. Судья обязала Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

Шевченковский районный суд города Киева избрал одному из подозреваемых в нападении на народного депутата Украины от фракции «Блок Петра Порошенко» Мустафу Найема Магомеду-Салиху Саитову меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом покидать место жительства.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил брат депутата Маси Найем.

«Относительно избрания применения меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении гражданина РФ Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича - подозреваемый по ч.2 ст.296 (подозреваемый в совершении хулиганских действий в отношении народного депутата Украины Мустафы-Маси Найема) - суд постановил отказать в ходатайстве прокурора об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, применить меру пресечения в отношении Саитова Магомеда-Салиха в виде круглосуточного домашнего ареста с запретом круглосуточно покидать место жительства», - написал Найем.

Он добавил, что судья обязала Саитова носить электронный браслет, а также сдать паспорта сроком до 30 июня 2018 года.

Как передает корреспондент УНИАН, во время судебного заседания сторона обвинения, в частности, отметила, что подозреваемый, который является студентом украинского вуза, не имеет места работы, а также может выехать с территории Украины, что помешает следствию, и попросила об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей без определения размера залога.

В то же время адвокат подозреваемого высказал мнение, что такая мера пресечения является необоснованной и будет слишком суровой. Кроме того, он поднял вопрос законности задержания подозреваемых. Адвокат отметил, что при этом не присутствовали переводчики, что якобы необходимо было бы для задержанных.

Читайте такжеЧетвертого подозреваемого в избиении Найема объявили в розыск

Сам подозреваемый заверил, что во время событий с участием депутата лишь пытался разнять ссору.

Как сообщал УНИАН, 30 апреля в центре Киева автомобиль Найема подрезал Mercedes, началась ссора. В этот момент к ним подъехал автомобиль BMW. В ходе конфликта один из незнакомцев ударил депутата в лицо. Злоумышленники с места происшествия скрылись. Найема госпитализировали и впоследствии прооперировали.

Правоохранители по подозрению в нападении задержали троих мужчин. Двое из них имеют гражданство РФ и находятся на территории Украины на основании свидетельств о временном проживании, еще один - гражданин Украины.

Четвертый подозреваемый в нападении на депутата Магомед-Амин Саитов. Ему заочно объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 296 (хулиганство) и ч.1 ст.122 (умышленное средней тяжести телесное повреждение) УК Украины, и он объявлен в розыск. По словам члена коллегии МВД, народного депутата Антона Геращенко, Саитов в день совершения преступления вылетел самолетом в Баку.