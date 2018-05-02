В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти двоих прохожих - СМИ

Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.

В Умани Черкасской области душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих - мужчину и женщину.

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Злоумышленника задержали прохожие, сообщает Hromadske Uman со ссылкой на собственные источники.

"… неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от "Софиевки" (парк. - ред.) к центральному рынку, бросаясь на прохожих", - сообщает издание.

По его данным, "он бил всех без разбора". "...одна женщина получила смертельные травмы и погибла. В районе рынка досталось и мужчине - он тоже не выжил", - говорится в материале.

В обоих случаях гибели людей полиция на вызовы реагировала со значительной задержкой.

Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.