В Умани душевнобольной мужчина забил до смерти двоих прохожих - СМИ
10:47, 02 мая 2018Происшествия
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Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства происшествия \ УНИАН
В Умани Черкасской области душевнобольной мужчина забил до смерти двух прохожих - мужчину и женщину.
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Злоумышленника задержали прохожие, сообщает Hromadske Uman со ссылкой на собственные источники.
"… неуравновешенный агрессивный мужчина двигался от "Софиевки" (парк. - ред.) к центральному рынку, бросаясь на прохожих", - сообщает издание.
По его данным, "он бил всех без разбора". "...одна женщина получила смертельные травмы и погибла. В районе рынка досталось и мужчине - он тоже не выжил", - говорится в материале.
В обоих случаях гибели людей полиция на вызовы реагировала со значительной задержкой.
Об убийце известно лишь, что он имеет психические расстройства. Детали трагедии выясняются.
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