Прибрежной зоне Одессы угрожает новый оползень (фото)

Для уточнения всех обстоятельств ЧП к месту происшествия прибыли спасатели и установили, что на расстоянии 10 м от забора санатория создалась реальная угроза оползня, что связано со значительным увеличением трещины на склоне, которая появилась в сентябре 2016 года.

В прибрежной зоне Одессы возле санатория возможен оползень.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Одесской области, информация о техногенном явлении в службу спасения «101» поступила сегодня, 30 апреля примерно в 9.20.

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В частности, спасатели сообщили о том, что значительно увеличилась трещины на склоне в районе пляжа «Золотой Берег», рядом с территорией санатория «Одесский» (бывший санаторий МЧС Украины).

Для уточнения всех обстоятельств ЧП к месту происшествия прибыли спасатели и установили, что на расстоянии 10 м от забора санатория создалась реальная угроза оползня, что связано со значительным увеличением трещины на склоне, которая появилась в сентябре 2016 года.

«В данном месте, из-за последствий указанного события, могут пострадать отдыхающие», - акцентировали в пресс-службе.

С целью недопущения травматизма и гибели людей ГСЧС настаивает на проведении срочного внеочередного заседания комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Одесского городского совета.

Отмечается, что необходимо оперативно установить ограждающие знаки для недопущения пребывания людей и автомобилей в месте возможного смещения пород.

Силами муниципальной охраны во взаимодействии с Главным управлением Национальной полиции в Одесской области требуется срочно обеспечить круглосуточное дежурство пеших патрулей, а также принять комплекс мер по остановке распространения оползня.

В настоящее время на месте происшествия дежурит руководящий состав Киевского районного отдела Главного управления ГСЧС в Одесской области.

В ГСЧС предупреждают всех жителей и гостей города, что данный оползень может спровоцировать опасные последствия.

Категорически запрещается оставлять автомобили и проходить мимо и вблизи опасного участка; не отдыхать на набережной в пределах радиуса возможного обвала.