"Пропасть поглотила целую улицу": под Одессой срочно возводят подпорную стену из-за постоянного оползня (видео)

В Черноморске Одесской области срочно возводят подпорную стену из-за постоянного оползня. Там в пропасть сползло полкилометра береговой линии - она поглотила всю улицу.

Читайте такжеРазлом за разломом: на Одесчине оползни разделяют элитные дома пополам (видео)

От 17 элитных домов осталось только камни. Такое впечатление, будто особняки расстреливали из пушек, говорится в сюжете ТСН.

О былой роскоши напоминают лишь остатки сада на поверхности. Компенсацию за утраченное жилье никто не получил, ведь строили его незаконно.

Как сообщал УНИАН, 30 августа в селе Фонтанка под Одессой произошел масштабный оползень. В пропасть упал стометровый участок асфальтированной дороги по улице Леси Украинки и опоры электроосвещения. Обвал подошел прямо к калитке некоторых домовладений.