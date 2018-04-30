Полиция Киева разыскивает мужчину, совершившего нападение на таксиста (фото)

Пассажир несколько раз ударил водителя острым предметом и убежал.

Полиция Киева разыскивает мужчину, совершившего нападение на таксиста.

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Об этом сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

Сообщение о нападении на таксиста, которое произошло на улице Григория Ващенко в Дарницком районе, правоохранители получили вчера примерно в 17:30.

На месте правоохранители выяснили, что пассажир несколько раз ударил водителя острым предметом и убежал. На месте преступления злоумышленник оставил куртку и сумку от ноутбука. Начато уголовное производство по факту покушения на убийство.

Оперативники установили личность злоумышленника, который обоснованно подозревается в нападении на таксиста, и сейчас его разыскивают.