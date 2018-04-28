Взрыв авто в Киеве: полиция назвала версии инцидента (видео)

Основные версии: умышленное убийство и неосторожное обращение со взрывчатыми веществами.

Полиция рассматривает две версии взрыва на улице Драгоманова в Киеве, в результате которого погиб мужчина.

Основными версиями являются умышленное убийство и неосторожное обращение с взрывным устройством, сообщил в эфире "112 Украина" начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

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"Рассматривается несколько версий: версия, что кто-то забросил эту гранату внутрь автомобиля, а также рассматривается версия неосторожного обращения со взрывчатыми веществами", - рассказал Кирищенко.

Ранее "Информатор" сообщил, что мужчина, который выжил после взрыва сейчас находится в реанимации, ночью его прооперировали.

Когда его доставили в больницу, медики отметили тяжелое состояние пострадавшего. У него было много осколочных ранений. "Однако шансы, что мужчина выживет, есть, поскольку голова цела", - рассказали журналистам в больнице перед операцией.

Как сообщал УНИАН, 27 апреля в 22.20 правоохранителям сообщили, что по улице Михаила Драгоманова, 44-А взорвался автомобиль. В результате взрыва один мужчина погиб, другой получил телесные повреждения.