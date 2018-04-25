В Харькове полицейский погорел на взятке в 8 тысяч долларов (фото)

Полицейского задержали недалеко от рабочего места во время получения второй части взятки в размере 6 тыс. долларов.

Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на взятке старшего следователя Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Читайте такжеВ Киевской области трое полицейских сбывали амфетамин и вымогали у клиентов взятки "Подполковник полиции потребовал от директора частного предприятия восемь тыс. долларов США. За такую сумму чиновник обещал возбудить уголовное производство в отношении должников предпринимателя", - говорится в сообщении. В СБУ добавили, что оперативники спецслужбы задокументировали получение злоумышленником двух тыс. долларов - первой части неправомерной выгоды. Позже полицейского задержали недалеко от рабочего места во время получения второй части взятки в размере 6 тыс. долларов. Теперь решается вопрос об объявлении задержанному о подозрении в совершении преступления и избрания меры пресечения.

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