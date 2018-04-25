НАБУ задержало сотрудника СБУ на взятке в $47 тысяч

По словам директора НАБУ, работник СБУ требовал эти деньги от граждан, которые на основании фейковых документов получили право на проживание на территории Украины.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что детективы НАБУ в продолжение сорванной операции относительно коррупции в миграционной службе в конце прошлого года, 24 апреля задержали сотрудника СБУ на взятке в 47 тыс. долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сытник сообщил на брифинге в Киеве.

«Вчера (24 апреля) был задержан сотрудник СБУ, он работает в главном управлении Киева и Киевской области. Это дело является продолжением той операции, которая была сорвана сотрудниками департамента «К» СБУ в декабре 2017 года", - заявил директор НАБУ.

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«Если кто-то думал, что второе подразделение детективов, где работают офицеры под прикрытием, было разгромлено - это не так, оно продолжает работать и вчерашнее задержание - это продолжение этой операции», - добавил Сытник.

По его словам, сотрудник СБУ получил 47,5 тыс. долларов, эти деньги он требовал от граждан, которые на основании фейковых документов получили документы, дающие право проживания на территории Украины.

«Этот сотрудник СБУ, действуя в предлах поручения в рамках уголовного производства, которое расследуется по факту незаконной выдачи документов, дающих право на проживание на территории Украины, вместо того, чтобы выявлять лиц, несущих потенциальную террористическую и другую угрозу, вместо того, чтобы привлечь к возможной ответственности работников миграционной службы, человек принимал по 3 тыс. долларов с каждого, кто на основании фейковых документов проживает на территории Украины», - отметил Сытник.

Он добавил, что сначала работнику СБУ было передано 11,5 тыс. долларов, вчера был передан второй транш в 36 тыс. долларов, и это лицо было задержано.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября 2017 года в НАБУ заявили, что 29 ноября во время документирования «одного из эпизодов с участием первого заместителя председателя ГМСУ оперативники СБУ под руководством прокуроров ГПУ незаконно задержали детектива Национального бюро, работавшего под прикрытием, и ему инкриминируют провокацию взятки».

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В Бюро утверждали, что должностные лица СБУ, «использовав информацию», которая стала им известна при прослушивании телефонных номеров в рамках расследований НАБУ (Бюро не имеет полномочий на автономное прослушивание) «раскрыли эту информацию одному из объектов негласных следственных действий, сведя на нет полугодовую работу детективов НАБУ, и завербовали это лицо для дальнейшего незаконного давления и уголовного преследования работников Бюро».

В ведомстве отметили, что с момента начала спецоперации в апреле 2017 года задокументировано еще немало фактов незаконной деятельности «организованной преступной группировки в составе нынешних и бывших работников центрального аппарата и территориальных подразделений ГМСУ».

В свою очередь первый заместитель председателя ГМСУ Дина Пимахова заявила, что по собственной инициативе подала заявление в СБУ о предложении взятки. По ее словам, человек, назвавшийся представителем иностранной компании, вошел к ней в доверие и стал предлагать решить вопрос о содействии незаконной легализации иностранцев. Пимахова утверждала, что отказала мужчине, однако он продолжал предлагать ей решить вопрос, намекая на денежное вознаграждение. Пимахова заявила, что после этого написала заявление в СБУ.

15 декабря руководитель САП Назар Холодницкий заявил, что уголовное производство против Пимаховой не будет завершено из-за спецоперации СБУ.