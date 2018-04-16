Популярный украинский певец попал в ДТП в центре Киева (видео)

Машина певца Арсена Мирзояна протаранила вывеску с его же афишей.

В сети появилось видео, на котором видно, как украинский певец Арсен Мирзоян попадает в ДТП.

Ролик на своей странице в Facebook опубликовала ведущая Мила Еремеева.

Мила снимала свой влог в центре Киева, как вдруг позади нее Мирзоян въехал в ситилайт, со своим же изображением.

Журналисты "ТСН" попросили представителей Мирзояна прокомментировать это видео, однако исполнитель от любых комментариев отказывается.

Как сообщал УНИАН, ранее Мосийчук рассказал, как нетрезвый автомойщик угнал у Медведчука элитное авто.