Популярный украинский певец попал в ДТП в центре Киева (видео)

16:08, 16 апреля 2018
Происшествия
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Ролик на своей странице в Facebook опубликовала ведущая Мила Еремеева.

Мила снимала свой влог в центре Киева, как вдруг позади нее Мирзоян въехал в ситилайт, со своим же изображением.

Журналисты "ТСН" попросили представителей Мирзояна прокомментировать это видео, однако исполнитель от любых комментариев отказывается.

Как сообщал УНИАН, ранее Мосийчук рассказал, как нетрезвый автомойщик угнал у Медведчука элитное авто.

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Теги: #Киев#ДТП#Арсен Мирзоян