Популярный украинский певец попал в ДТП в центре Киева (видео)
16:08, 16 апреля 2018Происшествия
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Машина певца Арсена Мирзояна протаранила вывеску с его же афишей.
Мирзоян въехал в ситилайт / скриншот
В сети появилось видео, на котором видно, как украинский певец Арсен Мирзоян попадает в ДТП.
Ролик на своей странице в Facebook опубликовала ведущая Мила Еремеева.
Мила снимала свой влог в центре Киева, как вдруг позади нее Мирзоян въехал в ситилайт, со своим же изображением.
Журналисты "ТСН" попросили представителей Мирзояна прокомментировать это видео, однако исполнитель от любых комментариев отказывается.
Арсен Мирзоян попал в ДТП
Как сообщал УНИАН, ранее Мосийчук рассказал, как нетрезвый автомойщик угнал у Медведчука элитное авто.
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