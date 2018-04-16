Мосийчук рассказал, как нетрезвый автомойщик угнал у Медведчука элитное авто

Ранее стало известно, что в Подольском районе столицы пьяный работник автомойки угнал автомобиль Mercedes и устроил ДТП.

Нетрезвый сотрудник автомойки на улице Мостицкой в Киеве похитил Mercedes-Benz G-класса, который принадлежит политику и бизнесмену Виктору Медведчуку.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Украины Игорь Мосийчук.

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«Утро оказалось действительно добрым. И на Медведчука бывает проруха... Сегодня утром в столице на автомойке расположенной по улице Мостицкой, бухой работник угнал автомобиль Mercedes-Benz G-класса который принадлежит Виктору Медведчуку - куму Путина», - указал он.

По его словам, автомобиль на автомойку пригнала жена Медведчука - телеведущая Оксана Марченко.

Волонтер Роман Синицын ранее сообщил, что в Подольском районе столицы пьяный работник автомойки угнал автомобиль Mercedes G-Class, однако не справился с управлением и устроил ДТП.

На светофоре, где остановились автомобили, нетрезвый угонщик протаранил Mercedes Sprinter, который, в свою очередь, врезался в Daewoo Lanos.

После столкновения злоумышленник пытался скрыться с места происшествия, но, очевидно, оказался слишком пьян - полицейские нашли его, когда он сидел под столбом.

Ранее в Киеве задержали водителя пассажирского автобуса, который перевозил пассажиров в состоянии алкогольного опьянения.