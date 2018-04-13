В Днепропетровской области при получении $8 тысяч взятки задержаны двое полицейских

Полицейские получили взятку за влияние на принятие решения прокурором об освобождении мужчины от уголовной ответственности.

В Днепропетровской области сегодня при получении 8 тысяч долларов взятки правоохранители задержали двух полицейских - начальника следственного отдела и начальника криминальной полиции Апостоловского отделения полиции.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона, согласно сообщению, полицейские требовали и получили взятку от гражданина за влияние на принятие решения прокурором об освобождении мужчины от уголовной ответственности.

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Злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Проводятся первоочередные следственные процессуальные действия.

Военной прокуратурой Криворожского гарнизона Южного региона сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении по ч.3 ст.369-2 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и готовится ходатайство в суд об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется сотрудниками следственного отдела УСБУ в Днепропетровской области.

Как сообщал УНИАН, ранее в Конотопе наркополицейский организовал масштабную схему наркоторговли.