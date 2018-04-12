Под Николаевом нашли тело экс-главы региональной таможни Полякова

Лицо, задолжавшее бывшему чиновнику более 50 тысяч евро, созналось в его убийстве.

Тело бывшего начальника Николаевской таможни ГФС Артура Полякова, пропавшего более недели назад, нашли в лесополосе под Николаевом.

Об этом сообщает ТСН. Как отмечается, жена Полякова сообщила в полицию, что ее муж поехал на встречу со своим товарищем, который задолжал ему более 50 тысяч евро и в тот вечер должен был вернуть деньги. Вместе с Поляковым исчез и его дорогой автомобиль. Именно авто и стало доказательством вины.

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Автомобиль нашли в гараже того самого должника. Когда его задержали, он сознался, что вместе с сообщником задушил Полякова.

Убили бывшего чиновника в квартире, где назначили встречу. А тело вывезли в лесополосу и закопали. Обоим подозреваемым в убийстве грозит пожизненное заключение.

Напомним, Артур Поляков 3 апреля выехал из дома на авто, у него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему взятую в долг крупную сумму в иностранной валюте. Больше он домой не возвращался.

Накануне стало известно о задержании лиц, которые подозреваются в исчезновении бывшего чиновника.

Артур Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 гг.