Убийство экс-главы николаевской таможни: в полиции подтвердили задержание подозреваемых

В областной прокуратуре сообщили, что один из задержанных указал на место, где может находиться тело пропавшего экс-чиновника.

В Николаеве полиция задержала нескольких человек, которые могут быть причастны к исчезновению бывшего начальника Николаевской таможни ГФС Артура Полякова.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении Нацполиции.

«Задержаны несколько человек. Их допрашивают. Найден автомобиль, на котором Поляков уехал из дома. Продолжаются поиски хозяина автомобиля», - заявили в полиции.

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В прокуратуре Николаевской области корреспонденту УНИАН сообщили, что один из задержанных указал на место, где может находиться тело пропавшего экс-начальника таможни. В настоящее время сотрудники полиции и прокуратуры проводят там первоочередные следственные действия, проверяя версию возможного убийства экс-чиновника.

Напомним, Артур Поляков 3 апреля уехал из дома на авто. У него была назначена встреча с человеком, который должен был вернуть ему долг — крупную сумму в иностранной валюте. Больше Поляков домой не возвращался.

Сегодня николаевские СМИ, ссылаясь на источник в прокуратуре, сообщили, что Поляков был убит. Более того, двое подозреваемых в убийстве уже задержаны сотрудниками полиции.

Артур Поляков занимал должность начальника Николаевской таможни в 2010-2014 гг.