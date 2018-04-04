Руководство лицея уверяет, что особых проблем с булингом никогда не возникало. В ситуации с мальчиком говорят, что действовали по закону.

В Киеве одноклассники избили школьника и сломали ему позвоночник . Перелом позвоночника и четыре месяца мальчик прикован к кровати - так закончился обычный учебный день для семиклассника из Киева Максима Черникова.

Об этом сообщает ТСН. "Было очень больно в сердце, в груди и не слышал своих ног", - вспоминает парень.

Результат травли - годы лечения и реабилитации. "Это произошло 7 декабря. После второго урока я шел на урок английского", - говорит парень.

Максиму – 12 лет. Он активно занимается плаванием и спортивно-бальными танцами. И чтобы осуществить еще одну свою мечту – стать рекламистом, в сентябре из простой школы он перешел в специализированный столичный лицей.

"Отбирали сумку, били, толкались, брали рюкзаки и перекладывали вещи. После этого я побежал на второй этаж. Но они там меня нашли и побежали. Некрышевич меня ударил по плечу, я защищался, чтобы они мне в голову не попали. Некрышевич сказал детям, которые там стояли: "Отойдите!", и со всей силы ударил меня, я отлетел и упал", - рассказывает Максим.

Через несколько минут его привели в медпункт. Он жаловался на острую боль в спине, груди и сердце. Не чувствовал ног. Все, что смог сделать, – позвонить к бабушке.

"Я приехала через полтора часа туда. И никакая помощь ребенку не была оказана вообще! Понимаете? При всем при том, что ребенок жаловалась на острую сердечную боль. Прежде, когда они зашли в кабинет, знаете, о чем они спросили? Они не спросили, как он себя чувствует, они спросили: а ты дрался? А ты давал сдачи? А кто первый кого ударил? Пока я в грубой форме не остановила этот допрос. Потом уже приехала скорая помощь", - вспоминает Валентина Волокжанина, бабушка Максима.

Уже в больнице обнаружили отек спинного мозга и ушиб грудной клетки. А через четыре дня установили и окончательный диагноз – перелом позвоночника.

"Это не несчастный случай! Несчастный случай – это когда человек подскользнулась и упала. А здесь напали, избили и кинули и сломали позвоночник! Во время учебного процесса! В школе! Я отдала здоровое дитя и забрала оттуда искалеченное!", - говорит мама Максима Анна Черникова.

Руководство лицея уверяет, что особых проблем с булингом никогда не возникало. В ситуации с Максимом говорят, что действовали по закону.

Читайте такжеКровавое двойное убийство в Павлограде: подозреваемый школьник интересовался сатанинской тематикой

"Мы провели расследование, в соответствии с действующим законодательством в трехдневный срок, выяснили обстоятельства, наказали виновных. Это заместитель по воспитательной работе, это очередной учитель – получили административное взыскание", - говорит директор лицея налогового и рекламного дела №21 г. Киева Ирина Стрекоза.

А вот мама Анна знает обратное и демонстрирует видео издевательств над другими детьми, ученики выкладывали в Интернет.

"Группа "Мемчики 7А" в "Вайбере". Начал рассказывать, что ребята обижают друг друга, снимают постоянно на видео, снимают его, как он переодевается в раздевалке, когда идет на уроки. Рассказал о том, как его одноклассника Женю Раевского избили, просто поваляли ногами. Дети это расценивают как игру", - говорит Анна Черникова.

На видео той "игры" видно, как 7-классники бьют мальчика. За кадром девушка говорит и смеется: "Они не знают, что я снимаю! А давайте еще кого-то опустим!".

Директор лицея такие случаи считает обычным конфликтом

"Вы же понимаете, что это дети, это человеческий фактор, это ситуация общения подростков. Возникают разные моменты, разные ситуации, но не было и нет таких, которые не могут люди между собой решить", - говорит директор лицея Ирина Стрекоза.

Ранее в Павлограде школьник зарезал 4-летнего мальчика и его отца.