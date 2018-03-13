Ужасная расправа над семьей в Павлограде: школьник зарезал 4-летнего мальчика и его отца

Мать - 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

В Павлограде 18-летний парень ночью ворвался в дом соседей и зарезал 4-летнего мальчика и его отца.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Днепропетровской области. Мать - 35-летняя беременная женщина получила многочисленные ножевые ранения и была доставлена в больницу.

"Установлено, что 10 марта примерно в 23:20 18-летний парень пришел к дому соседей, где нанес множественные ножевые ранения мужчине, женщине и их малолетнему ребенку. После расправы над семьей парень скрылся с места совершения преступления. За считанные часы правоохранители установили его личность и задержали. Оказалось, парень обратился за медицинской помощью в ближайшую больницу с ранением, которое получил, разбивая окно в доме своих жертв", - говорится в сообщении.

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С места происшествия полицейские изъяли орудие преступления – нож кустарного производства. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства преступления и мотив. Решается вопрос об избрании парню меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

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