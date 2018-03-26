У консульства Польши в Киеве произошла потасовка: плюнули в лицо охраннику - СМИ (фото)
08:39, 26 марта 2018Происшествия
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Предположительно, нападавшие были в состоянии алкогольного опьянения.
фото Обозреватель
У консульства Польши в Киеве на улице Богдана Хмельницкого, 60, около 23:30 в воскресенье, 25 марта, произошла потасовка.
Об этом сообщает "Обозреватель", корреспондент которого стал свидетелем инцидента.
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Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.
Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал. С остальными началась потасовка. В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.
Журналисты обратились в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако там пока не комментируют происшествие.
фото Обозреватель
Как сообщалось, 25 марта в Киеве украинские националисты вместе с белорусскими провели акцию солидарности, посвященную празднованию Дня воли в Беларуси.
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