У консульства Польши в Киеве произошла потасовка: плюнули в лицо охраннику - СМИ (фото)

08:39, 26 марта 2018
Происшествия
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фото Обозреватель

Об этом сообщает "Обозреватель", корреспондент которого стал свидетелем инцидента.

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Трое неизвестных людей, предположительно граждан Беларуси, подошли к охраннику консульства.

Один из них плюнул в лицо охраннику и сбежал. С остальными началась потасовка. В итоге два человека были задержаны прибывшей полицией.

Журналисты обратились в посольство Польши и киевскую полицию за разъяснениями, однако там пока не комментируют происшествие.

фото Обозреватель

Как сообщалось, 25 марта в Киеве украинские националисты вместе с белорусскими провели акцию солидарности, посвященную празднованию Дня воли в Беларуси.

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Теги: #Киев#потасовка в Киеве#консульство Польши