День воли в Беларуси: в Минске задержали более 30 активистов (фото)

Среди задержанных – оппозиционный лидер Николай Статкевич.

В Беларуси накануне сотой годвщины провозглашения Белорусской Народной Республики 25 марта. состоялись задержания активистов по всей стране. Сегодня также был задержан один из лидеров Белорусского национального конгресса Николай Статкевич и более 30 активистов, которые планировали выйти вместе с ним на "марш достоинства и свободы".

Как сообщает правозащитная организация «Весна», в честь столетия провозглашения БНР в десятках населенных пунктов Беларуси запланированы праздничные митинги, собрания, концерты и другие массовые мероприятия. Местные власти дали разрешение на проведение массовых акций в Гродно, Бресте, Гомеле и прочих городах.

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Тем не менее, на местах у организаторов акций возникают сложности (в частности – в Витебске счет за услуги по охране митинга, который выставили заявителям органы правопорядка, оказался настолько велик, что от мероприятия пришлось отказаться).

Отмечается, кроме того, что накануне состоялись превентивные задержания местных активистов в Бобруйске, Березе, Бресте, Слуцке, Вилейке. Многих из задержанных ждут суды в понедельник, 26 марта.

Как сообщают правозащитники, госавтоинспекция Беларуси запланировала на 25 марта проведение специальной операции "Фильтр" с не совсем понятными целями и задачами. Существует вероятность, что таким образом власти пытаются остановить автотранспорт, на котором многие региональные активисты добираются до Минска.

В то же время, «Радио Свобода» со ссылкой на Telegram-канал «Тунеядцы Беларуси» и соседа политика сообщило о задержании лидера БНК Николая Статкевича.

Оппозиционер анонсировал свое участие в «Марше достоинства и свободы» 25 марта. Накануне ему прислали протокол административного правонарушения за призывы к участию в нем.

Тем временем силовики задержали более 30 человек, которые пришли на площадь Якуба Коласа в центре Минска, где при участии Статкевича планировалось начать запрещенное властями шествие.

Как известно, 25 марта в Беларуси отмечается «День Воли» - неофициальный национальный праздник, годовщина возникновения первого национального белорусского государства – Белорусской Народной Республики.

Напомним, прошлогодние акции белорусской оппозиции 25 марта также сопровождались задержаниями. Тогда оппозиция планировала акции протеста, разрешения на шествие в Минске городские власти не дали. На акциях массово задерживали активистов и журналистов.