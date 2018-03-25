В Киеве задержали серийного квартирного вора (фото)

Правонарушитель признался в семи фактах ограблений.

В Киеве полицейские задержали мужчину по подозрению в семи квартирных кражах.

Об этом говорится в сообщении отдела коммуникации столичной полиции.

В частности, как отмечается в сообщении, в дежурную часть Подольского управления полиции обратилась женщина с заявлением о том, что из ее квартиры пропали вещи. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и задокументировала этот факт.

По словам начальника управления Владислава Ищенко, злоумышленник с помощью инструментов повредил замки входной двери. Из квартиры он вынес технику, золотые и серебряные украшения.

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"Мы провели ряд мероприятий и выяснили, что к краже причастен 33-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления. Оперативники установили его местонахождение и задержали. Во время допроса фигурант признался в совершении семи аналогичных правонарушений", - доложили в полиции.

По данному факту сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.

Задержанный уведомлен о подозрении в совершении преступления. Ему грозит до шести лет лишения свободы.