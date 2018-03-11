В Одессе иномарка сбила насмерть двух пешеходов и врезалась в столб (фото)

У водителя многочисленные телесные повреждения.

В Одессе в ночь на 11 марта водитель иномарки сбил насмерть двух пешеходов.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы.

По данным полиции, около 2:00 на ул. Балковской автомобиль Toyota Camry, двигавшийся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на столб.

В результате ДТП пешеходы (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Многочисленные телесные повреждения получил водитель автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.