В Одессе иномарка сбила насмерть двух пешеходов и врезалась в столб (фото)
14:48, 11 марта 2018Происшествия
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У водителя многочисленные телесные повреждения.
фото Думская
В Одессе в ночь на 11 марта водитель иномарки сбил насмерть двух пешеходов.
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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы.
По данным полиции, около 2:00 на ул. Балковской автомобиль Toyota Camry, двигавшийся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на столб.
В результате ДТП пешеходы (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Многочисленные телесные повреждения получил водитель автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.
фото Думская
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