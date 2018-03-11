В Одессе иномарка сбила насмерть двух пешеходов и врезалась в столб (фото)

14:48, 11 марта 2018
Происшествия
1014 0
фото Думская

Читайте такжеНа Львовщине автомобиль "нанизало" на отбойник: есть погибший (фото)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе управления патрульной полиции Одессы.

По данным полиции, около 2:00 на ул. Балковской автомобиль Toyota Camry, двигавшийся со стороны Центрального автовокзала, совершил наезд на двух пешеходов, которые пересекали проезжую часть. После чего автомобиль продолжил движение и совершил наезд на столб.

В результате ДТП пешеходы (женщина и мужчина) погибли на месте происшествия. Многочисленные телесные повреждения получил водитель автомобиля. Полиция устанавливает обстоятельства и причины происшествия.

фото Думская

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП в Одессе