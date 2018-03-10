Ночные погони: пятеро полицейских в Киеве и Ривном пострадали, преследуя нарушителей (видео)

09:35, 10 марта 2018
Происшествия
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Ночью пятеро полицейских получили травмы, преследуя нарушителей / фото facebook.com/sergii.knyazev

Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Сегодня ночью одновременно в г. Киев и г. Ривне получили травмы во время несения службы пятеро полицейских. При похожих обстоятельствах, преследуя правонарушителей, которые намеренно направляли свои машины на таран полицейских авто (!). В обоих случаях нарушители задержаны и помещены в ИВС", - написал Князев.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром в Киеве пьяный водитель врезался в автомобиль полиции охраны, в результате чего двое правоохранителей попали в реанимацию.

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Теги: #ДТП с полицейскими