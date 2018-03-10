Пьяный водитель в Киеве влетел в автомобиль полиции: двое правоохранителей в реанимации (фото)
09:10, 10 марта 2018Происшествия
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Водитель и пассажир второго автомобиля от госпитализации отказались.
В Киеве пьяный водитель отправил двух полицейских в реанимацию / фото Андрей Шматов, Информатор
В Киеве около 5.45 на перекрестке улиц Жмаченко и Курнатовского Hyundai Getz влетел в Skoda Octavia, который пренадлежит Полиции охраны.
В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным, сообщает Информатор с места событий.
Супруги от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчина все время держался за живот.
А двух сотрудников полицию доставили в больницу. Они находятся в реанимации за их жизни борются врачи, сообщает издание.
Сотрудники патрульной полиции воздержались от комментариев. На месте также работали бойцы Полиции охраны и следственно-оперативная группа.
Как сообщал УНИАН, 9 марта во Львовской области автомобиль "нанизало" на отбойник, в результате чего погиб человек.
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