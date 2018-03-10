Пьяный водитель в Киеве влетел в автомобиль полиции: двое правоохранителей в реанимации (фото)

09:10, 10 марта 2018
Происшествия
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В Киеве пьяный водитель отправил двух полицейских в реанимацию / фото Андрей Шматов, Информатор

В Hyundai ехала супружеская пара. Женщина призналась, что муж сел за рулем пьяным, сообщает Информатор с места событий. 

Супруги от госпитализации отказались, хотя женщина жаловалась на боль в спине, а мужчина все время держался за живот. 

А двух сотрудников полицию доставили в больницу. Они находятся в реанимации за их жизни борются врачи, сообщает издание.

Сотрудники патрульной полиции воздержались от комментариев. На месте также работали бойцы Полиции охраны и следственно-оперативная группа.

Как сообщал УНИАН, 9 марта во Львовской области автомобиль "нанизало" на отбойник, в результате чего погиб человек.

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Теги: #ДТП в Киеве#ДТП с полицейскими