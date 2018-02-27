"Там крови много. Их били дубинками, выпускали газ": нардеп заявил, что под Радой избили много митингующих (видео)

12:34, 27 февраля 2018
Происшествия
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Парасюк рассказал о столкновениях у Рады / ТСН

Об этом депутат сказал в комментарии УНИАН.

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«Правоохранители взяли и избили людей. Люди выражали свое недовольство властью, и кто-то дал команду отжать людей и начались беспорядки», - заявил он.

По словам Парасюка, среди митингующих много раненых.

«Там крови много. Их били дубинками, выпускали газ. Мне полбаллона газа выпустили, и я едва вижу», - заявил депутат, у которого действительно были красные, слезившиеся глаза.

Как сообщал УНИАН, народный депутат от “Народного фронта” Антон Геращенко заявил, что в результате столкновений у парламента пострадали двое полицейских.

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Теги: #стычки под Радой#Парасюк о стычках