"Там крови много. Их били дубинками, выпускали газ": нардеп заявил, что под Радой избили много митингующих (видео)
12:34, 27 февраля 2018Происшествия
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По словам депутата, там много крови, а правоохранители также применяли слезоточивый газ.
Парасюк рассказал о столкновениях у Рады / ТСН
Внефракционный народный депутат Владимир Парасюк заявил, что под Верховной Радой правоохранители избили много митингующих.
Об этом депутат сказал в комментарии УНИАН.
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«Правоохранители взяли и избили людей. Люди выражали свое недовольство властью, и кто-то дал команду отжать людей и начались беспорядки», - заявил он.
По словам Парасюка, среди митингующих много раненых.
«Там крови много. Их били дубинками, выпускали газ. Мне полбаллона газа выпустили, и я едва вижу», - заявил депутат, у которого действительно были красные, слезившиеся глаза.
Как сообщал УНИАН, народный депутат от “Народного фронта” Антон Геращенко заявил, что в результате столкновений у парламента пострадали двое полицейских.
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