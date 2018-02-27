Под Радой произошли стычки: Геращенко заявил, что пострадали двое полицейских (фото, видео)

По словам депутата, у одного из полицейских сломана ключица.

Народный депутат от "Народного фронта" Антон Геращенко заявил, что в результате столкновений возле парламента пострадали двое полицейских.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал с трибуны парламента.

"Только что перед Верховной Радой преступной организацией "Движение новых сил" Саакашвили была организована провокация. Перед зданием Верховной Рады выкатили шины, пытались их поджечь. Когда сотрудники полиции не дали это сделать, в них полетели камни", - сказал депутат.

По его словам, 15 минут назад двое сотрудников полиции были ранены, у одного из них сломана ключица.

Читайте такжеПолицейского под судом Киева подстрелили из наградного оружия - СМИПо словам Геращенко, в настоящее время ряд лиц, которые "совершили заказную провокацию, не исключено, что за деньги россиян, задержаны и будут доставлены в органы внутренних дел".

Как сообщал УНИАН, сегодня возле парламента произошли столкновения между правоохранителями и митингующими. Сначала полицейские оттеснили митингующих от ограждения, установленного возле Верховной Рады. Также правоохранители отобрали у митингующих шины. Несколько участников акции бросили в сторону правоохранителей дымовые шашки.

Кроме того, правоохранители пошли в сторону палаточного городка, установленного возле ВР. Активисты вышли из палаток и оборонялись палками, также они бросали в полицейских бутылки.