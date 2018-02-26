В СИЗО Днепра повесилась ударившая молотком бойца АТО сепаратистка

Женщина повесилась в СИЗО Днепра в понедельник, 26 февраля, в 8:32.

Сторонница "русского мира" Марина Меньшикова, в прошлом года напавшая с молотком на бойца АТО, покончила с собой в СИЗО Днепра.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Борис Филатов.

Читайте такжеВ Днепре начали судить женщину, напавшую с молотком на ветерана АТО в театре (видео)"Помните известную сепаратистку Меньшикову? Ну, ту даму, которая на бойца АТО кинулась в театре с молотком? Сегодня в 8:32 повесилась в днепровском СИЗО. На простыне", - говорится в его сообщении.

Данную информацию УНИАН подтвердили в Управлении пенитенциарной службы в Днепропетровской области.

Филатов напомнил, что вначале женщина ходила на митинги за "русский мир", потом бежала из Днепра в Краматорск. Затем она вернулась и скрывалась от полиции. Бежала она и в Крым, где, по словам мэра Днепра, "русские братья" депортировали ее обратно.

Как сообщал УНИАН, 30 января в Днепре суд оставил женщину, которая напала с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца.