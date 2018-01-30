В Днепре суд оставил женщину, напавшую с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца (видео)

Несколько раз женщина убегала от следствия, даже скрывалась в оккупированном Крыму.

В Днепре суд оставил женщину, которая напала с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца.

Как говорится в сюжете ТСН, меру пресечения сегодня продлил суд в Днепре. Несколько раз женщина убегала от следствия, даже скрывалась в оккупированном Крыму. Ее задержали лишь две недели назад и наконец взяли под стражу. Меньшикову обвиняют в хулиганстве, ей грозит 7 лет за решеткой.

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Ранее стало известно, что в Петербурге девушка ударила кондуктора автобуса молотком по голове.