В Днепре суд оставил женщину, напавшую с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца (видео)
12:47, 30 января 2018Происшествия
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Несколько раз женщина убегала от следствия, даже скрывалась в оккупированном Крыму.
Марина Меньшикова, которая напала с молотком на АТОвця, проведет под арестом еще два месяца
В Днепре суд оставил женщину, которая напала с молотком на бойца АТО, под арестом еще на 2 месяца.
Как говорится в сюжете ТСН, меру пресечения сегодня продлил суд в Днепре. Несколько раз женщина убегала от следствия, даже скрывалась в оккупированном Крыму. Ее задержали лишь две недели назад и наконец взяли под стражу. Меньшикову обвиняют в хулиганстве, ей грозит 7 лет за решеткой.
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Ранее стало известно, что в Петербурге девушка ударила кондуктора автобуса молотком по голове.
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