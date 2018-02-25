В Житомире пожарные тушили возгорание в одном из развлекательно-оздоровительных комплексов

Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами. В результате происшествия травмированных и погибших нет.

Сегодня в Житомире ликвидировали пожар в одном из развлекательно-оздоровительных комплексов города.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житоимрській области.

"25 февраля в 09:56 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в одном из развлекательно-оздоровительных комплексов города Житомира. На место происшествия сразу было скоординировано 3 отделения спасателей из 1-й и 11-й Государственных пожарно-спасательных частей. Проведя разведку внутри здания в аппаратах на сжатом воздухе, они установили, что горит деревянная обшивка в помещении бани на площади 15 кв.м",- сказано в сообщении.

Пожар локализован в 10:15, ликвидирован в 11:26. Огнем уничтожено 15 кв.м деревянной обшивки в помещении бани. Причина возгорания сейчас устанавливается специалистами. В результате происшествия травмированных и погибших нет.