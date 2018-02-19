На Львовщине собаки загрызли мужчину

19:47, 19 февраля 2018
Происшествия
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Тело мужчины обнаружили без признаков жизни / фото facebook.com/MVS.LVIV

Умершим оказался 41-летний местный житель, который жил на ферме и ухаживал за двумя овчарками. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

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Во время осмотра на нижней части тела мужчины полицейские обнаружили раны от укусов животных. По предварительной версии, его загрызли собаки, которыми он занимался. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти.

По факту открыто уголовное производство по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство) с пометкой "несчастный случай". Выясняются обстоятельства происшествия.

Как сообщал УНИАН, на Днепропетровщине прямо посреди улицы собаки загрызли насмерть женщину. Другая прохожая чудом выжила. От животных его отбили соседи.

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Теги: #собаки загрызли#смерть мужчины