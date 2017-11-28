В Днепропетровской области прямо посреди улицы собаки загрызли насмерть женщину (видео)

В Днепропетровской области прямо посреди улицы собаки загрызли насмерть женщину. Другая прохожая чудом выжила. От животных ее отбили соседи. Женщина с растерзанными руками и ногами сейчас в больнице, сообщает ТСН.

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Владельцы собак убеждают - кто-то открыл калитку и выпустил животных на улицу. Так что своей вины не видят. Зато кинологи - другого мнения.

Как сообщал УНИАН, в октябре в Киеве двухлетний мальчик и его няня пострадали от нападения овчарки без намордника.