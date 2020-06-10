Яйцеклетки предпочитают сперматозоидов определенных мужчин - исследование

Ученые утверждают, что яйцеклетки вовсе не всегда соглашаются с тем мужчиной, которого выбирает для себя женщина.

Новое исследование показало, что отношения между человеческими яйцеклетками и сперматозоидами зависят от личности участвующих в процессе зачатия мужчин и женщин. Это довольно необычный вывод, который на первый взгляд, кажется не совсем научным.

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Люди проводят много времени за поиском идеальных партнеров. И этот процесс продолжается даже после секса на уровне яйцеклеток и сперматозоидов, как показало исследование ученых из университетов Стокгольма и Манчестера. Они утверждают, что яйцеклетки используют специальные химические сигналы для привлечения сперматозоидов. А их выбор вовсе не всегда совпадает с выбором самих людей, передает medikforum со ссылкой на Proceedings of the Royal Society.

«Человеческие яйцеклетки выпускают химикаты под названием хемоаттрактанты, которые привлекают сперматозоидов к неоплодотворенным яйцеклеткам, - заявил автор исследования доцент Университета Стокгольма Джон Фитцпатрик. - Мы хотели узнать, используют ли эти химические сигналы яйцеклетки для более тщательного подбора привлекательных сперматозоидов. Отношения между яйцеклетками и сперматозоидами зависят от личности принимающих участие в процессе мужчин и женщин. Ключевым компонентом связи является фолликулярная жидкость, которая окружает яйцеклетки и содержит хемоаттрактанты для сперматозоида».

Ученые утверждают, что яйцеклетки вовсе не всегда соглашаются с тем мужчиной, которого выбирает для себя женщина. Следовательно, яйцеклетки не всегда привлекают большее количество сперматозоидов от определённых партнеров, если сравнивать с другими мужчинами. А значит, яйцеклетка имеет собственные предпочтения и может не захотеть (!) быть оплодотворенной сперматозоидом мужчины, который ей не нравится. Вот почему некоторые женщины не могут забеременеть от любимых мужчин, но почему-то это быстро происходит после случайных половых связей.

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