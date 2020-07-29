Bloomberg: Вакцина от коронавируса спасет мир только при одном условии

Органам здравоохранения нужно завоевать доверие населения и разобраться со страхами, связанными с прививками.

Если повезет, одна из целого ряда перспективных вакцин от COVID-19, которые сейчас проходят испытания на людях, будет одобрена регуляторами. И это может произойти даже до зимы.

Но чиновники органов здравоохранения встревожены одной проблемой. Что будет, если большое количество людей не захотят делать прививки? Об этом пишет Bloomberg. Вакцины спасают жизни миллионов людей ежегодно. Однако, всегда существовал небольшой, но ярый контингент противников прививок, которые отвергали все научные доказательства, отдавая предпочтение теориям заговора об иммунизации. К сожалению, в ходе нынешнего кризиса их ряды стали только больше.

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Национальные органы здравоохранения, а также ВОЗ играют в ожесточенную игру, пытаясь развенчать все новые теории заговора и исправить дезинформацию. Борьба с врагами вакцин важна, но это лишь часть картинки. Большая опасность - это более широкая неуверенность в таких препаратах. Что если рациональные люди, которые делают прививки от гриппа и вакцинируют своих детей и которые готовы принять участие в остановке этой пандемии, теперь накопили переживания, на которые правительства и органы здравоохранения не обращают внимания?

ВОЗ внесла недоверие к вакцинам в список 10 самых главных угроз для глобального здоровья. В июне опрос, проведенный YouGov, показал, что каждый шестой респондент в Великобритании "точно" или "скорее всего" не собирается делать прививку от коронавируса. Опрос CNN в мае выявил, что треть американцев не хотели бы получить вакцину, если бы она существовала. Как и все остальное в США, разница во взглядах на вакцины совпадает с линией партийного разделения. 81% демократов и лишь 51% республиканцев готовы сделать прививку.

Частично скепсис связан с недоверием к крупным фармакологическим компаниям, частично с недоверием к правительству, а частично с тем, что прошло очень много времени после окончания эры, когда человечество жило в страхе перед большим количеством болезней, от которых нас защищают вакцины.

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Доктор Энтони Фаучи, который стал главным экспертом по инфекционным болезням в США, сказал, что вакцина с эффективностью на уровне 70-75% не создаст коллективный иммунитет, если ее примут лишь две трети общества. А без коллективного иммунитета экономики не смогут вернуться к старым темпам. Поэтому для правительств очень важно позаботиться не только о запуске программы иммунизации, но и чтобы люди воспользовались ею. Но если ожидания от вакцины будут преувеличены, если риски не будут четко объяснены или если возникнут проблемы с доставкой, доверие к власти, институтам и даже экспертам может быть подорвано еще больше. И последствия для общественного здоровья и экономики будут очень тяжелыми. Трудно представить другой период в истории, когда так много зависело бы не только от науки, но и от того, как о ней сообщают.

Один из вызовов для органов здравоохранения - это убедить людей, что вакцины, разработанные "со скоростью света", не менее безопасны, чем те, работа над которыми длилась более десятилетия. Им придется четко сказать, в чем заключается неопределенность. Например, даже после клинических испытаний трудно сказать наверняка, как вакцина сработает в случае людей с различными дополнительными болезнями. Будет ли действие вакцины долговременным и каким будет влияние повторной дозы, если понадобится дополнительный укол для повышения действия.

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Большинство развитых стран создали системы сообщений о побочных действиях вакцин и лекарств именно из-за того, что нельзя наверняка сказать, как они подействуют на отдельные группы населения. В США такая система называется VAERS. В Великобритании действия "схема желтой карты". Хотя в редких ситуациях вакцины были связаны с появлением серьезных заболеваний, исследователи не нашли связи между проверенными временем вакцинами и побочными действиями в большинстве случаев. Но это не остановило распространение неправильной информации. Спутанное и безответственное информирование тоже не помогло делу.

"Факт, что вакцины разрабатывают за такое короткое время, стал причиной беспокойств", - сказала старший научный сотрудник Школы фармакологии Университетского колледжа Лондона Оксана Пыжик.

"Мы не можем халтурить в этом процессе, потому что антинаучное движение имеет очень мощный импульс", - добавила она.

Пыжик отметила, что существуют и другие беспокойства кроме тех, которые связаны с эффективностью и безопасностью вакцин. И правительствам стоит обращать внимание на них тоже. Одно из таких беспокойств - это риск распространения подделок. ВОЗ утверждает, что каждый десятый продукт в обращении в странах с низкими и средними доходами на самом деле фальсифицирован или не соответствует стандартам.

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Фальсификат приводит к отравлению, появлению неизлечимых болезней и других опасных последствий. В ООН выявили, что подделка всего: от масок до медицинских препаратов, - на подъеме во времена пандемии COVID-19. Вакцины тоже могут стать жертвой этой тенденции. Чиновники уже обнаружили, что фальшивая израильская вакцина от коронавируса продавалась в Южной Америке.

Любые сомнения в качестве вакцины, которые могут быть вызваны ненадлежащим хранением и транспортировкой, обязательно повлияют на доверие. И это доверие испытывалась на прочность еще до пандемии.

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