Пока нет доказательств того, что вспышка мутантных штаммов вируса SARS-CoV-2 на датских норковых фермах угрожает разработке успешной вакцины против COVID-19, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считают, что нет доказательств влияния мутирующего вируса, возникшего у норок, на испытания вакцины.

Об этом сообщает Апостроф со ссылкой на Health Policy Watch.

Пока нет доказательств того, что вспышка мутантных штаммов вируса SARS-CoV-2 на датских норковых фермах угрожает разработке успешной вакцины против COVID-19, заявили представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Более 200 норковых ферм в Дании сообщили о случаях заражения SARS-CoV-2, что побудило премьер-министра Дании Метте Фредериксен приказать уничтожить практически все 17 миллионов норок, выращиваемых на фермах в стране.

Главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан говорит, что еще рано делать выводы о мутации SARS-Cov-2, обнаруженной у норки. Она постаралась развеять опасения, что мутантные варианты представляют угрозу для вакцин COVID-19, которые, вероятно, появятся на рынке в начале следующего года: "На данный момент у нас нет никаких доказательств того, что это может повлиять на эффективность вакцины".

Исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан сказал: "Подобные вещи случаются постоянно. Это глобальная пандемия, от которой страдают миллионы людей, и многие животные подверглись заражению".

Эксперты заявили, что безответственно предполагать, что наблюдаемые до сих пор мутации вируса могут быть устойчивыми к разрабатываемым вакцинам.

Профессор Франсуа Баллу, директор Университетского колледжа Лондонского института генетики, написал в Twitter, что сообщение о том, что разработка вакцины находится под угрозой, "совершенно безответственно" и проблематично, написав, что "страшилка - просто идиотизм".

Президент ассоциации Владимир Федина уверен, что соблюдение правил безопасности и жесткий контроль за состоянием работников ферм и животных не допустят распространения мутирующего штамма SARS-Cov-2. По его словам, в Украине нет ни одного случая заражения ковидом на норковых фермах.

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Автор: УНИАН