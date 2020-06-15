В Тунисе заявили о полной победе над коронавирусом

Что касается второй волны COVID-19, то власти страны назвали эту вероятность минимальной.

Власти Туниса сообщили, что в стране удалось победить коронавирус. Страна откроет свои границы для приезжих 27 июня.

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Тунис сумел победить коронавирус и выйти из кризиса с минимальным ущербом. Об этом заявил глава правительства страны Ильяс аль-Фахфах, передает medikforum. По его словам, граждане должны гордиться этой победой.

Что касается второй волны COVID-19, то аль-Фахфах назвал эту вероятность минимальной, передает телеканал Attesia TV.

Премьер-министр также сообщил, что с 27 июня Тунис откроет границы для приезжих. Однако на руках туристы должны будут иметь отрицательный тест на коронавирус, сделанный в течение 72 часов до поездки.

Всего в Тунисе, по официальным данным, было зарегистрировано 1096 больных COVID-19, 49 из которых скончались, а остальные 998 справились с недугом.

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