цей матеріал доступний українською

На "дороге смерти" в Тунисе погибли по меньшей мере 24 человека (видео)

13:55, 02 декабря 2019
Мир
63 0

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеВ Тунисе задержали судно с военной техникой из РФ

Там со скалы сорвался автобус с туристами. Пролетел несколько десятков метров и упал на дно ущелья.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на резком повороте, протаранил железный отбойник и улетел в пропасть.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #ДТП#Тунис