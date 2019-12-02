На "дороге смерти" в Тунисе погибли по меньшей мере 24 человека (видео)

Автобус с туристами сорвался со скалы.

По меньшей мере 24 человека погибли на "дороге смерти" в Тунисе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Там со скалы сорвался автобус с туристами. Пролетел несколько десятков метров и упал на дно ущелья.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением на резком повороте, протаранил железный отбойник и улетел в пропасть.