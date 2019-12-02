На "дороге смерти" в Тунисе погибли по меньшей мере 24 человека (видео)
13:55, 02 декабря 2019Мир
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Автобус с туристами сорвался со скалы.
По меньшей мере 24 человека погибли на "дороге смерти" в Тунисе
По меньшей мере 24 человека погибли на "дороге смерти" в Тунисе.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Там со скалы сорвался автобус с туристами. Пролетел несколько десятков метров и упал на дно ущелья.
По предварительной информации, водитель не справился с управлением на резком повороте, протаранил железный отбойник и улетел в пропасть.
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