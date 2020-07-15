В США допускают, что COVID-19 может достичь масштабов Испанского гриппа за 1918-й год

По разным оценкам, жертвами пандемии в 1918 году стали 50-100 миллионов людей.

Доктор Энтони Фаучи, который стал главным экспертом правительства США по вопросам инфекционных болезней, заявил, что "нельзя отрицать факт" возможности увеличения масштабов пандемии COVID-19 до уровня Испанского гриппа. Последний убил миллионы людей по всему миру в 1918-1920 годах.

Как пишет Newsweek, эпидемия в начале прошлого века была вызвана чрезвычайно смертельным штаммом гриппа. Это была самая смертоносная пандемия в современной истории. От нее пострадали примерно 500 миллионов человек или треть населения Земли на то время.

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"Учитывая магнитуду пандемии 1918 года, в ходе которой умерло 50-100 миллионов человек во всем мире, можно сказать, что это была "мать всех пандемий" с действительно историческими масштабами. Я надеюсь, что COVID-19 с ней не сравнится. Но у него есть потенциал достичь такой же серьезности", - сказал Фаучи, который возглавляет Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, в мире было подтверждено более 13,3 миллионов случаев заражения новым коронавирусом. Больше 578 тысяч зараженных людей умерли.

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