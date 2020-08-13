National Geographic: Риск заразиться COVID-19 в школе, офисе или автобусе можно рассчитать

Ученые создали математическую модель, которая позволяет с определенной точностью узнать, насколько высока угроза подхватить коронавирус в конкретных местах.

Из-за пандемии коронавируса вещи, которые когда-то были вполне нормальными, теперь окутаны вопросами и беспокойствами. Могут ли дети вернуться в людные школьные классы? Безопасно ли ужинать с друзьями в ресторане? Стоит ли бояться заражения во время пробежки?

Новая математическая модель поможет найти ответы на эти вопросы с определенной точностью, - пишет National Geographic . Ее создал ученый из Университета Колорадо в Болдере Хосе-Луис Хименес. Модель позволяет рассчитать рискованность различных видов активности с учетом главный способ передачи COVID-19 - через аэрозоли. Когда люди чихают, кашляют, говорят и даже просто дышат, капельки жидкости разлетаются на довольно значительной дистанции.

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Поэтому чем ближе вы стоите к распространителю, тем выше риск вдохнуть зараженные коронавирусом и довольно крупные частицы влаги. Кроме того, заражение может произойти и из-за попадания этих капелек в глаза. Однако, многие ученые обеспокоены возможностью того, что мельчайшие из них - аэрозоли - могут долго летать по помещению, заражая людей. Особенно этот риск высокий там, где вентиляция очень плохая. В таких местах аэрозоли могут накапливаться.

В ВОЗ недавно признали, что передача коронавируса через аэрозоли может происходить в различных бытовых ситуациях. Однако, чтобы сказать наверняка, нужно провести более тщательное исследование роли аэрозолей в распространении COVID-19.

"У нас нет огромной кучи информации. Но мы также не можем себе позволить ждать, когда эта куча появится", - сказал Хименес.

Его математическая модель учитывает все, что известно о распространении коронавируса на данный момент. Она включает данные отчетов о случаях его передачи через воздух. Одним из таких случаев, например, была репетиция хора в Вашингтоне. Тогда один вокалист заразил десятки других за 2,5 часа пения. Модель также опирается на результаты исследования, целью которого было выяснить, сколько частиц вируса выдыхает человек во время различных занятий.

Важное уточнение: математическая модель Хименеса не учитывает зависимость риска от различных условий. Например, каким будет уровень угрозы на разном расстоянии от источника, при разной концентрации коронавируса и при условии, что люди будут или не будут касаться лица. Вместе с тем, она позволяет сделать определенные предположения относительно угроз.

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С математической моделью Хименеса можно ознакомиться по этой ссылке . Чтобы рассчитать риски подхватить аэрозоли в различной среде, пользователи формулы могут изменить различные параметры. В частности, можно выбрать размер группы людей и комнаты, а также уровень эффективности маски. Хименес предостерегает, что модель дает примерный показатель риска. Ведь ни одна модель не может точно предсказать, что произойдет в реальности. Однако, она дает полезные советы относительно угроз в ходе различных привычных действий.

Риск также зависит от степени распространения болезни в конкретном регионе. Поэтому пользователи математической модели могут указать это, чтобы узнать потенциальное количество зараженных членов конкретной группы.

National Geographic отмечает, что модель указывает на важность массового использования масок, а также высокие риски заражения в людных помещениях с плохой вентиляцией. В таких условиях ключевую роль играет время. Об этом сказал инженер Вирджинского технологического университета Линси Мара, который специализируется на проблемах передачи вируса воздушно-капельным путем. Чем дольше кто проводит в плохо проветриваемой людной комнате, тем выше для него риск заболеть.

Что пишут иностранные СМИ о передаче коронавируса?

Business Insider: Врач из США объяснил, что будет в случае открытия школ в сентябре . По его словам, если учебный год начнется в обычном режиме, то он продлится не долго.

Bloomberg: Швеция и Италия учат, как жить с коронавируса . Обе страны были среди наиболее пострадавших во время первой волны пандемии. Но теперь, на пороге второй волны, у них меньше новых случаев. На это стоит обратить внимание.

CNN: Носить маски скоро придется даже на улице . Правительства хотят, чтобы такое средство профилактики стало культурной нормой.

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Перевод: Лесь Дымань