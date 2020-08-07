CNN: Ученые сравнили количество коронавируса в теле людей с симптомами и без

Это позволило найти объяснение, почему люди без симптомов передают опасный вирус не хуже тех, у кого болезнь проходит в более тяжелой форме.

Пациенты с COVID-19, у которых нет никаких симптомов, могут переносить ровно такое же количество нового коронавируса в своем организме, как и те, у кого симптомы все же есть. Об этом свидетельствует новое исследование, проведенное в Южной Корее.

Как пишет CNN, это объясняет, почему люди, которые не испытывают проблем со здоровьем и не подозревают о своей болезни, все равно могут распространять коронавирус. Исследование было опубликовано в журнале JAMA Internal Medicine. Оно содержит данные о 303 пациентах с COVID-19, которые находились в изоляции в центре лечения в центральной части Южной Кореи.

Читайте такжеКоличество подтвержденных случаев коронавируса в мире превысило 19 миллионов

Пациенты - в основном молодые взрослые люди. Их средний возраст составляет 25 лет. У 193 из них (или 63,7%) во время изоляции наблюдались симптомы. В это же время у других 110 человек болезнь проходила без симптомов. Только у 19,1% пациентов, у которых сначала симптомов не было, они все же появились со временем. Остальные 80% остались без симптомов на протяжении всего периода исследования, которое длилось 24 дня.

У каждого из пациентов брали образцы из рта и носа. Ученые анализировали эти образцы, ища РНК вируса, чтобы определить вирусную нагрузку. Таким образом, ученые определяли количество частиц коронавируса в организме участников исследования.

Так выяснилось, что вирусная нагрузка в случае пациентов без симптомов была такой же, как и у тех, у кого они все же были.

Читайте такжеNew York Times: Ученые нашли причины появления смертельных случаев COVID-19

При этом ученые заметили, что у людей без симптомов за время наблюдения эта нагрузка сокращалась медленнее, чем у тех, у кого симптомы были изначально или появились со временем.

Авторы исследования все же отметили, что их работа хоть и дала некоторые объяснения, однако, была ограниченной. И для подтверждения ее выводов нужно провести дополнительные более масштабные наблюдения.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram