Nature: Коронавирус может начать бороться с антителами благодаря мутациям

Ученые заметили появление изменений в шипах вируса, которые могут помешать потенциальным способам лечения COVID-19.

Ученые обнаружили, что мутации вируса SARS-CoV-2 могут помочь ему подавить потенциал иммунных молекул. Кровь многих людей, которые выздоровели от COVID-19, содержала нейтрализующие антитела. Они призваны деактивировать частицы нового коронавируса.

Большинство таких антител распознают белки так называемых "шипов" вируса, с помощью которых возбудитель болезни проникает в клетки, - пишет журнал Nature. Ученые надеются, что эти молекулы можно использовать для лечения, провоцируя их появление с помощью вакцин.

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Теодора Хатциоанну и Пол Бениаш из Университета Рокфеллера в Нью-Йорке вместе с коллегами изменили вирус везикулярного стоматита, который заражает скот, чтобы создать белок из шипов. Потом они выращивали вирус в среде, в которой присутствовали антитела. Белки шипов в измененном вирусе обрели мутации, которые позволили избегать обнаружения целым рядом нейтрализующих антител.

Команда также обнаружила такие мутации в образцах SARS-CoV-2, собранных у зараженных людей по всему миру. Хотя сейчас такие изменения в белках шипов вируса встречаются довольно редко.

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Авторы исследования предлагают использовать для лечения "коктейль" из разных видов нейтрализующих антител, каждый из которых распознает различные части белка в шипах. Это не позволит вирусу выработать способность бороться против этих молекул.

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