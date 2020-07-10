Американцы нашли еще один позитивный эффект ремдесивира для пациентов с коронавирусом

Ранее исследования показали, что ремдесивир помог некритичным пациентам быстрее выздороветь.

10 июля компания Gilead Sciences заявила, что ее экспериментальный препарат ремдесивир, похоже, уменьшает риск смерти у пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Fox News.

"В этом анализе употребления ремдесивира было связано ускорением выздоровления и снижением риска смертности на 62%", - говорится в пресс-релизе компании.

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Так, сравнительный анализ показал, что уровень смертности среди пациентов, которые получали ремдесивир, составлял 7,6% на 14-й день болезни, по сравнению с 12,5% - среди пациентов, которые не принимали ремдесивир. Анализ также показал, что 74,4% пациентов, которые получали ремдесивир, выздоровели до 14 дня, в сравнении с 59% пациентов, которые получали только стандартную медицинскую помощь.

"Мы работаем над расширением нашего понимания всей пользы ремдесивира", - сказал в своем заявлении главный медицинский директор Gilead Мердад Парс.

Во время предыдущих исследований ремдесивир помог некритичным пациентам быстрее выздороветь от коронавирусной инфекции COVID-19.

США уже скупили почти весь мировой запас препарата на ближайшие три месяца.

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