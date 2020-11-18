Франция планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 в начале 2021 года.

Во Франции общее число случаев коронавирус с начала пандемии превысило 2 миллиона.

Об этом сообщил глава Генеральной дирекции Минздрава Франции Жером Саломон, передает BFMTV.

«Мы преодолеваем в этот вечер порог в два миллиона случаев во Франции», - сказал Саломон.

По его словам, количество новых случаев, выявленных за сутки, снижается уже несколько дней.

Ситуация с коронавирусом во Франции

За последние сутки в стране госпитализировали 33,5 тысяч человек с коронавирусом, 437 человек умерли в больницах. Общее число смертей от коронавируса в стране теперь составляет 46,2 тысяч.

Напомним, что Франция планирует начать массовую вакцинацию от COVID-19 в начале 2021 года. Страна предварительно закупила 30 миллионов доз американско-немецкой вакцины от компании Pfizer, которая недавно по результатам тестов показала 90% эффективности.

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Автор: УНИАН