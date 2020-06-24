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В мире за сутки выявили 165 тысяч новых случаев COVID-19

08:21, 24 июня 2020
Зарубежные новости
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Ситуация с коронавирусом в мире / REUTERS

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Как свидетельствуют данные карты распространения вируса при Университете имени Джона Хопкинса, жертвами пандемии на сегодня стали 477 584 человека. Почти четверть всех летальных случаев приходится на США (121 228).  

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США (2 347 022), Бразилии (1 145 906), России (598 878), Индии (456 183) и Великобритании (307 682).

В то же время, 4 630 391 пациент выздоровел.

Ранее сообщалось, что по данным украинского тестирования, антитела к коронавирусу есть менее чем у 1% людей.

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