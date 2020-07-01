Количество заболевших COVID-19 в мире превысило 10,4 миллиона человек

Больше всего случаев коронавируса подтверждено в США.

Общее число людей с подтвержденным коронавирусом в мире превысило 10,4 миллиона.

Об этом свидетельствуют данные центра Джона Хопкинса, который публикует актуальную статистику.

Число умерших в результате заболевания приближается к отметке в 510 тысяч. Выздороветь удалось свыше 5,3 миллиона человек.

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Печальное лидерство в этой статистике удерживают США - в этой стране подтверждены 2,6 миллиона случаев коронавируса. В Бразилии этот показатель составляет 1,4 миллиона, а замыкает тройку Россия - 646 тысяч. Далее идут Индия, Великобритания, Перу, Чили, Испания, Италия, Иран, Мексика, Пакистан и Франция.

Как сообщал УНИАН, в Международной организации труда (МОТ) озвучили несколько сценариев развития событий в сфере занятости в связи с карантином. Самый худший из них предполагает, что во второй половине 2020 года работы могут лишиться около 340 млн жителей планеты.

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