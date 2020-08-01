В Индии 10 человек насмерть отравились антисептиком

Люди вжили антисептик на основі спирту з безалкогольними напоями чи водою. Це і призвело до смерті.

В индийском штате Андхра-Прадеш отравились антисептическим средством 10 человек. Накануне там ввели локальный карантин.

В штате также запретили продажу алкоголя из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на BBC.

Так как алкоголь там недоступен, они решили воспользоваться более распространенным средством, которое легко достать. Следовательно, люди употребляли антисептик на основе спирта с безалкогольными напитками или водой. Это и привело к смерти.

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По словам местной полиции, все погибшие имели зависимость от алкоголя. Сейчас правоохранители проверяют, не было ли в антисептиках токсичных веществ. Все образцы средства уже направили на химический анализ.

Кроме того, Федеральное правительство Индии восстановило большинство предприятий, чтобы предотвратить сильный экономический крах. В начале этой недели было объявлено, что йоги и тренажерные залы откроют, а также снимут ограничения на передвижение.

Однако многие штаты и города продолжают применять карантин в определенных областях из-за пандемии. В частности, в штате, где произошел инцидент подтвержденные случаи коронавируса за последний месяц выросли в 9 раз.

Как сообщал УНИАН, за последние 24 часа в Индии зафиксировали более 55 тысяч новых инфекций на национальном уровне. Количество погибших увеличилось на 779. Всего в стране умерли от болезни почти 36 тысяч человек.

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